Inter e Atalanta, nuovo affare in vista? Tripla cifra l’obiettivo – CdS

L’Inter ha concluso vari colpi di mercato con l’Atalanta negli ultimi 10 anni. L’auspicio dei meneghini è di completarne un altro, in questa finestra estiva di mercato, per dare un nuovo volto al suo attacco.

I PRECEDENTI – L’Inter ha trovato nell’Atalanta una società disposta a stringere accordi e completare affari, nelle ultime annate. Tutto ha avuto inizio, nel 2017, con l’ingaggio di Roberto Gagliardini – all’epoca una delle maggiori promesse del centrocampo azzurro. In nerazzurro il calciatore bergamasco ha effettuato 156 presenze e messo a referto 16 reti. La sua esperienza all’Inter è stata in chiaroscuro, con un inizio scoppiettante e denso di aspettative positive cui è seguito un progressivo ridimensionamento del suo ruolo all’interno della compagine nerazzurra. L’ultimo affare concluso dalle due parti riguarda, invece, il passaggio di Robin Gosens da Bergamo a Milano nel 2022. L’avventura del tedesco è stata sicuramente sfortunata, con i problemi fisici che ne hanno segnato una fine prematura dopo soltanto un anno.

Il grande colpo dell’Inter dall’Atalanta: un top che è già nella storia!

ACQUISTO SUPER – In mezzo ai due affari precedentemente menzionati, emerge quello che è indubbiamente il trasferimento più importante che ci sia stato dall’Atalanta all’Inter negli ultimi anni. Il riferimento è, ovviamente, ad Alessandro Bastoni, pilastro imprescindibile della compagine meneghina e della Nazionale italiana. Arrivato come un giovane di prospettiva, il classe 1999 è stato in grado di affermarsi progressivamente come uno dei migliori difensori in circolazione. Oltre alle sue doti difensive, Bastoni si è fatto apprezzare per le sue qualità uniche in fase offensiva, rappresentando senza alcun dubbio un calciatore fondamentale dell’Inter attuale.

IL TOTALE – Considerando le spese effettuate per Gagliardini, Bastoni e Gosens, l’Inter ha versato 81 milioni di euro ai Percassi negli ultimi 10 anni. Con l’eventuale approdo a Milano di Ademola Lookman, priorità in entrata del mercato dei nerazzurri, si supererebbe ampiamente la tripla cifra. L’Inter si auspica di raggiungerla versando circa 45 milioni di euro ai bergamaschi, con questi ultimi che avranno però l’ultima parola sull’effettivo verificarsi – o meno – del movimento di mercato agognato dai meneghini.

Fonte: Corriere dello Sport