Inter, asse di mercato con l’Empoli. Il passato insegna, Parisi obiettivo – TS

Questa sera l’Inter affronterà l’Empoli alle 20.45 a San Siro. La dirigenza nerazzurra ha già in mente di inserirsi nella corsa per l’esterno italiano Fabiano Parisi. Il passato insegna, l’asse di mercato è molto caldo.

PALESTRA – L’Inter dovrà superare l’ostacolo Empoli nella fredda serata di San Siro. La squadra toscana è stata negli ultimi anni una vera e propria palestra per la gioventù nerazzurra. In questa stagione Martin Satriano sta enormemente crescendo, giocando spesso da titolare nella compagine che si trova alla metà della classifica. Oltre all’uruguagio, anche un altro ex Inter ha fatto lo stesso percorso. Lo scorso anno Andrea Pinamonti ha giocato con l’Empoli, segnato 13 reti in campionato e fruttato ai nerazzurri 20 milioni di euro dal Sassuolo. Secondo Tuttosport l’Inter inoltre ha già in mente un nome per il futuro: Fabiano Parisi. Sul giovane c’è grande concorrenza, ma potrebbe arrivare a Milano in caso si concretizzi la cessione di Robin Gosens in estate.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi