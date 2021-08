Inter, in arrivo tre attaccanti? Soluzione extra con un’ulteriore cessione – SI

C’è uno scenario, molto particolare, che potrebbe vedere l’Inter chiamata ad acquistare tre attaccanti da qui al 31 agosto. Lo segnala Sportitalia, e riguarda un’ulteriore cessione (oltre Lukaku).

IN QUANTI VANNO VIA? – Fare la formazione in attacco per Inter-Genoa a oggi è molto complicato, visto che Lautaro Martinez è squalificato. Romelu Lukaku doveva essere il nome fisso, ma la questione col Chelsea rischia di portarlo lontano da Milano. Sportitalia, nella serata di ieri (vedi articolo), ha parlato di doppio acquisto in caso di cessione del belga. Ce ne potrebbero persino essere tre, ossia i due già segnalati più un terzo, con uno scenario che dettaglia sempre la stessa emittente. Con l’uscita di Andrea Pinamonti, per il quale si somma il Nizza all’Empoli, l’Inter si troverebbe con tre posti da dover colmare in avanti.