Inter, in arrivo dalla Svezia un nuovo talento per il vivaio nerazzurro!

L’Inter punta sui giovani calciatori di prospetto. Uno è in arrivo a brevissimo a Milano e verrà ingaggiato dal settore giovanile: ecco di chi si tratta.

GIOVANI – L’Inter ripone molta fiducia nei giovani, sui quali intende investire in prospettiva. Nel corso di questa sessione estiva di mercato lo ha dimostrato concretamente, individuando una serie di giovanissimi calciatori da far maturare nel settore giovanile e nella Primavera. A una settimana dalla chiusura definitiva delle trattative, arriva la notizia di un altro colpo che segue questo stesso proposito. Stando a quanto riportato da Sportbladet, infatti, l’Inter sta per accogliere un nuovo calciatore dell’età di sedici anni.

Ecco chi è il nuovo giovane gioiello individuato dall’Inter!

INFORMAZIONI – Il sedicenne in questione è Dino Putsen, proveniente da Jönköping Södra, club che milita nella terza divisione del campionato svedese. L’Inter, dunque, investe addirittura su un classe 2008, che ha esordito solo a maggio di quest’anno nella Prima Squadra del J-Södra. Nell’ultima partita andata in scena è rimasto a riposo, probabilmente proprio perché è praticamente pronto a partire in direzione Milano. L’Inter e il club di appartenenza, infatti, hanno trovato un accordo sulla cifra di trasferimento e a breve dovrebbe arrivare anche l’ufficialità. Putsen, giovane centrocampista offensivo, sarà ingaggiato dal settore giovanile, dove potrebbe esordire già il prossimo weekend.