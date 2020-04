Inter, arriva Kumbulla: affare da 30 milioni (con contropartite) – TS

Condividi questo articolo

Secondo quanto riportato da “Tuttosport” oggi, l’Inter ha in mano Marash Kumbulla, difensore 20enne dell’Hellas Verona esploso nel corso di questa stagione. Il suo arrivo non escluderebbe quello di Jan Vertonghen.

IN ARRIVO – Marash Kumbulla, secondo quanto riportato dal quotidiano torinese oggi, sarà il prossimo rinforzo dell’Inter. Il talentuoso difensore albanese avrebbe declinato l’offerta del Napoli (con cui il Verona aveva già trovato un accordo a gennaio) percé vuole vestire la maglia nerazzurra. Operazione da circa 30 milioni totali, comprese le contropartite (Federico Dimarco ed Eddie Salcedo già in prestito). Una volta acquistato, il giovane 20enne potrebbe comunque restare in prestito al Verona per un’altra stagione. L’operazione è in arrivo, e non escluderebbe Jan Vertonghen, in scadenza con il Tottenham. Il belga però è seguito anche dalla Roma.