Inter, Arnautovic prende sempre più forza! E occhio alla difesa – Sky

L’Inter lavora per sistemare l’attacco di Inzaghi, dove ancora non è stato sostituito Lukaku. Accantonata la pista Balogun, ritenuta troppo dispendiosa al momento, i profili sui quali si concentra il club nerazzurro sono essenzialmente due. E attenzione a ciò che può succedere in difesa. Di seguito le ultime di Sky Sport

DUE PROFILI – L’Inter sta lavorando ad altri obiettivi per quanto riguarda l’attacco: l’idea che prende sempre più forza è quella di Arnautovic, anche perché si tratterebbe di un’operazione economicamente più vantaggiosa. Poi c’è Taremi che piace anche al Tottenham ma ci vogliono 30 milioni di euro. Beto è più defilato così come Balogun.

INCASTRI – L’attaccante definirà anche il futuro del difensore perché se l’Inter dovesse fare uno sforzo economico in attacco, allora il difensore arriverebbe in prestito. Se invece dovesse arrivare un attaccante low cost (Arnautovic, ndr) l’investimento si farebbe in difesa dove i profili valutati sono quelli di Demiral, Toloi, Tomiyasu e Tanganga per il quale il Tottenham ha aperto al prestito con diritto di riscatto.