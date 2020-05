Inter ancora su Vidal: condizioni favorevoli, ma c’Ã¨ un ostacolo – TS

Inter ancora su Vidal: condizioni favorevoli, ma c’è un ostacolo – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” scrive che l’Inter nel prossimo mercato potrebbe puntare su Vidal. Il cileno è un pupillo di Conte e potrebbe arrivare a cifre contenute.

SEMPRE NEL MIRINO – L’Inter punta ancora Vidal. Il nome del cileno circola ormai da anni come rinforzo in casa nerazzurra. In sostanza sembra non passare mai di moda. Ovviamente è un pupillo di Conte, e nel prossimo mercato potrebbe tornare ad essere un obiettivo vista l’oggettiva difficoltà ad arrivare a profili come Milinkovic-Savic e Pogba.

CONDIZIONI FAVOREVOLI – Re Arturo ha già sfiorato l’Inter diverse volte: nel 2018 quando poi Spalletti preferì Keita allo scorso anno sia in estate che a gennaio. Il Barcellona stavolta non potrà alzare nessun muro. Vidal va in scadenza nel 2021 e a maggio compirà 33 anni. Circostanze che abbattono il prezzo del cartellino. Ed è da escludere che la dirigenza nerazzurra accetti il cileno come pedina di scambio per Lautaro Martinez: le due trattative sarebbero eventualmente separate. L’Inter, infatti, confida di non dover spendere più di 10-15 milioni per Vidal, se invece venisse inserito nell’affare per il Toro, il Barcellona spingerebbe per una quotazione di almeno 30 milioni che poi peserebbero moltissimo sul bilancio nerazzurro.

OSTACOLO – L’ostacolo principale all’operazione, paradossalmente, è interno. Si tratta dello stesso Beppe Marotta. L’ad preferirebbe non investire tanto su una pedina col profilo di Vidal, soprattutto per età. Conte però confida di poterlo convincere.