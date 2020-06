Inter ancora forte su Vertonghen, Conte deve valutarlo – TS

“Tuttosport” riporta che l’Inter in Serie A è ancora in pole su Vertonghen. Il belga si libererà in estate a parametro zero.

INTERESSE VIVO – Nelle ultime ore è emerso che l’interesse dell’Inter per Vertonghen, iniziato a fine 2019, non è sopito. Anzi. Dall’Italia hanno sondato il terreno Napoli e Roma, ma da quanto filtra il club più interessato e più vicino al belga in Serie A è proprio l’Inter.

ESPERIENZA – Vertonghen avrebbe l’esperienza giusta per aumentare la competitività della squadra di Conte in ambito europeo, ma il suo arrivo è da legare a due fattori. Un addio in difesa è il primo, e l’indiziato principale è Godin. Il secondo è l’arrivo “ritardato” di Kumbulla, l’altro grande obiettivo in difesa. Prendere il belga a parametro zero infatti non esclude l’investimento per l’albanese. Conte deve valutare la situazione, considerando soprattutto il ruolo e la crescita futura di Bastoni.