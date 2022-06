Inter, anche Inzaghi oggi in sede per sistemare ultimi dettagli del contratto! – Sky

Come documentato dal nostro inviato Roberto Balestracci, l’Inter oggi ha incontrato il procuratore Tullio Tinti per discutere di diversi temi (vedi QUI). Secondo quanto riportato in questi minuti da Sky Sport, il noto procuratore ha chiarito anche la situazione legata al futuro di Simone Inzaghi, anche lui presente in sede oggi.

ULTIMI DETTAGLI – Tullio Tinti, presente oggi nella sede dell’Inter per incontrare i dirigenti nerazzurri, ha parlato non solo del futuro di Alessandro Bastoni (suo assistito), ma anche del futuro di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino, secondo quanto rivelato dal collega di Sky Sport Matteo Barzaghi, era presente anche lui in sede, dopo essere entrato probabilmente dal retro e non dall’entrata principale. Inzaghi, insieme al suo procuratore, ha chiarito gli ultimi dettagli legati al rinnovo di contratto fino al 2024.

Fonte: Sky Sport