Inter, anche Icardi-PSG in stand-by. Juventus tratta con i parigini? – CdS

Inter, non solo Ivan Perisic. Anche sul fronte Mauro Icardi il Paris Saint-Germain prende tempo. Intanto la Juventus è ancora alla ricerca di un numero 9 per sostituire Gonzalo Higuain, i bianconeri trattano direttamente con i parigini? Di seguito la notizia riportata dal “Corriere dello Sport”.

SU ICARDI – L’Inter attende anche sul fronte francese il riscatto di Mauro Icardi da parte del Paris Saint-Germain per una cifra pari a 70 milioni, così come pattuito prima del prestito. I parigini in realtà trattano uno sconto vista l’emergenza sanitaria ed economica. Il suo riscatto fondamentalmente dovrebbe essere scontato vista la stagione positiva condita con ben 20 gol in tutte le competizioni. La Juventus intanto cerca il numero 9 che di fatto sostituirà Gonzalo Higuain. L’affare resta complicato perché il Paris Saint-Germain ha la possibilità di riscattare il calciatore. Con l’Inter trattare è impossibile, per questo motivo la dirigenza bianconera potrebbe trattare direttamente il con il club francese mettendo sul piatto soldi e giocatori.

