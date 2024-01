Inter, un altro nome per l’attacco. Una possibilità dalla Serie A

L’Inter inizialmente sembrava non volersi muovere in attacco sul mercato di gennaio, ma in caso di occasioni ci potrebbero essere novità. Una di queste può venire dalla Serie A.

NOVITÀ – L’Inter prepara il terreno per fare il grande colpo in attacco. Si sta profilando un’occasione molto importante ed il suo nome è Luis. Si tratta di Muriel dall’Atalanta, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Secondo tuttoatalanta.com il club meneghino potrebbe formulare un’offerta che accontenterebbe entrambe le parti, visto che la famiglia Percassi sarebbe aperta al monetizzare dalla cessione del colombiano. Questa è l’ultima sessione di mercato per farlo, inoltre Muriel non sta trovando tantissimo spazio con Gian Piero Gasperini in questa stagione. Attesi prossimi aggiornamenti.