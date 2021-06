Inter, altro incontro Ausilio-Pastorello: ha da piazzare Joao Mario e un altro

In sede all’Inter oggi si è tenuto un nuovo vertice con Ausilio e l’agente Pastorello. Quest’ultimo ha un mandato per trovare una nuova sistemazione a Joao Mario, dopo le difficoltà con lo Sporting CP (vedi articolo), ma non è l’unico nome in uscita.

SI VENDE – L’Inter proverà a trovare un acquirente per Joao Mario, di rientro dal prestito allo Sporting CP. Questo l’obiettivo dell’incontro che, come annunciato da Sky Sport, è andato in scena oggi fra Piero Ausilio e l’agente del portoghese, Federico Pastorello. Quest’ultimo, però, dall’Inter ha anche da sistemare Sebastiano Esposito. L’attaccante classe 2002, dopo il prestito al Venezia con cui ha conquistato la promozione, è richiesto da due squadre. Una è il Sassuolo in Serie A, l’altra è il Parma appena retrocesso in Serie B. L’Inter proverà a piazzare entrambi, il primo si spera a titolo definitivo.