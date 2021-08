Inter, un altro giovane attaccante ai saluti: Colidio va in Austria

L’Inter cede in prestito Colidio all’Austria Vienna. L’attaccante argentino, dopo l’esperienza in Belgio, andrà a giocare a titolo temporaneo in Austria

USCITA − L’Inter attiva sul mercato in uscita in quest’ultimo giorno di mercato. I nerazzurri hanno chiuso con l’Austria Vienna il trasferimento del giovane Facundo Colidio. Come riporta anche “Sportitalia”, il giocatore uruguaiano andrà via dal club nerazzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto. Lo scorso anno, l’attaccante ha giocato nel campionato belga con la maglia del Sint Truiden, segnando complessivamente tre reti in 45 partite.