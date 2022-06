Inter, altro che Skriniar! Ausilio a Londra tratta la cessione di un un altro difensore? – CdS

Skriniar ha ricevuto un’offerta (non ufficiale) dal PSG, ma potrebbe rinnovare con l’Inter. Piero Ausilio, in questi giorni a Londra per alcune trattative sia in entrata che in uscita, potrebbe trovare l’accordo per la cessione di un altro difensore in scadenza.

ALTRO DIFENSORE – Piero Ausilio in questi giorni si trova a Londra per alcune trattative in entrata e in uscita dall’Inter. Anche l’edizione odierna del Corriere dello Sport conferma che il Direttore Sportivo nerazzurro non si trova a Londra per trattare Romelu Lukaku. Possibile che, tra gli affari in questione, anche la possibile cessione di Stefan de Vrij. Anche lui come Milan Skriniar ha un contratto in scadenza nel 2023. L’esperto difensore olandese piace al Manchester United e al suo nuovo allenatore Ten Hag. Ecco perché il difensore potrebbe lasciare l’Inter già da questa sessione di mercato.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

