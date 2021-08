Inter, altre cessioni ufficializzate: via due difensori a titolo temporaneo

In casa Inter sono state ufficializzate altre due cessioni. Si tratta dei due difensori classe 2002 Edoardo Sottini (vedi articolo) e Lorenzo Moretti. Destinazione Toscana, alla Pistoiese.

CESSIONI UFFICIALI – Non solo mercato per la Prima Squadra. In casa Inter si lavora anche sulla crescita dei giovani e andare a giocare con regolarità è sicuramente importante. Proprio in quest’ottica, i due difensori classe 2002 Edoardo Sottini e Lorenzo Moretti sono stati ufficialmente ceduti a titolo temporaneo alla Pistoiese.