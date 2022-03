Inter alla ricerca di un vice-Brozovic: Sensi solo come pedina di scambio – TS

Contro il Torino non ci sarà Marcelo Brozovic (vedi articolo). All’Inter manca un suo vice e l’Inter, secondo quanto riportato dal collega Stefano Pasquino su TuttoSport, pensa a due nomi, con Stefano Sensi come possibile pedina di scambio.

DAL MERCATO – L’Inter per la prima volta in questa stagione dovrà fare i conti con l’assenza di Marcelo Brozovic per infortunio. Un problema per Simone Inzaghi, considerando l’importanza del croato per quanto riguarda la costruzione del gioco. Un problema, che in realtà si è già presentato in questa stagione, contro Empoli e soprattutto Sassuolo, con Brozovic assente per squalifica. Sarà dunque importante, a partire già dalla prossima sessione di mercato, trovare un suo vice. La soluzione l’Inter potrebbe averla già in casa, con Lucien Agoumé che sta facendo bene in prestito al Brest. Difficile, invece, che in quel ruolo possa tornare utile Stefano Sensi. Piuttosto, in caso di rilancio con la Sampdoria, potrebbe essere una possibile pedina di scambio per arrivare a Morten Thorsby. L’altro nome è Morten Hjulmand che a Lecce sta facendo bene e già da tempo seguito da Beppe Marotta e la dirigenza nerazzurra.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino

