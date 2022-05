Inter alla ricerca di un vice-Brozovic, contro l’Empoli un osservato speciale – CdS

L’Inter avrà il suo regista titolare almeno fino al 2026, con Marcelo Brozovic fresco di rinnovo. Questa stagione, però, ha confermato ancora una volta come la squadra nerazzurra non possa permettersi di non avere una valida alternativa al croato in quel ruolo. Venerdì contro l’Empoli un osservato particolare.

VICE-BROZOVIC – L’Inter ha già fissato alcuni parametri per l’acquisto di un giocatore capace di ricoprire il ruolo di regista in caso di assenza di Marcelo Brozovic. Il calciatore dovrà essere giovane e provenire anche dal nostro campionato, così da dover far crescere ma senza l’ostacolo di adattamento. Il profilo ideale potrebbe essere il centrocampista dell’Empoli, Asslani. L’Inter lo segue già da diverso tempo. Con la società toscana i rapporti sono già ottimi, non a casa la scorsa estate Andrea Pinamonti è stato ceduto proprio all’Empoli in prestito Stesso destino – come possibile contropartita per Asslani -, potrebbe riguardare anche il giovane Sebastiano Esposito, ferma restando l’aggiunta di un corposo conguaglio economico per arrivare al centrocampista.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.