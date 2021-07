Inter alla ricerca di due esterni, uno per fascia. Dimarco è polivalente – Sky

Ieri è stato il giorno della prima uscita ufficiale dell’Inter di Simone Inzaghi. Non la vera Inter viste le tante assenze complici i giocatori ancora in vacanza ma i nerazzurri presenti (tra cui Federico Dimarco) si sono ben comportati. Ecco le ultime dal mercato con le parole di Riccardo Re intervenuto a Sky Sport 24.

PRIORITÀ FASCE – Durante il suo intervento, il giornalista di Sky ha fatto il quadro della situazione del mercato dell’Inter. Le priorità, vista la partenza di Achraf Hakimi, è la corsia destra ma i nerazzurri cercano anche rinforzi a sinistra. «Queste sono fasi di analisi degli allenatori. L’amichevole di ieri è stata importante per le parole rilasciate nel post partita. L’Inter non cerca un esterno ma abbiamo avuto una conferma che cerca due esterni, uno per fascia. Beppe Marotta (vedi articolo) ci ha confermato che i nomi fatti non sono tutti sullo stesso piano. Per HectorBellerin è la formula che balla: l’Arsenal vorrebbe un obbligo di riscatto, l’Inter vuole il diritto. Mentre per AlexTelles si parla dell’altra fascia e Marotta non ha smentito l’interesse. Dimarco è un nome che vi avevamo subito detto che sarebbe stato trattenuto perché nelle rose i giocatori polivalenti hanno un valore maggiore. Non è sul mercato e se dovrebbe arrivare un’offerta dovrebbe essere importante».

ASSE MILANO-CAGLIARI – Negli ultimi anni è stata molto calda l’asse Milano-Cagliari. I due club sono in ottimi rapporti con tanti affari chiusi nelle ultime sessioni, come Radja Nainggolan e Diego Godin nella scorsa stagione. «Nahitan Nandez ha caratteristiche diverse rispetto agli altri nomi per la corsia destra perché può giocare sia da mezz’ala sia sulla fascia. C’è stato un primo approccio dell’Inter (vedi articolo) mentre si parlava della trattativa di DalbertHenrique ma i nerazzurri, per Nandez, vorrebbero parlarne solo in caso di prestito».