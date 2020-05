Inter alla ricerca del terzo attaccante: oltre Cavani torna di moda Jovic – CdS

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” l’Inter vorrà mettere a disposizione di Antonio Conte un pacchetto offensivo praticamente rifondato, e formato da almeno quattro elementi. Considerando la possibile cessione di Lautaro Martinez e il prestito di Sebastiano Esposito, la dirigenza nerazzurra dovrà acquistare almeno due o tre elementi.

TERZO ATTACCANTE – Con la possibile partenza di Lautaro Martinez, l’Inter andrà alla ricerca di tre attaccanti, considerando il solo Romelu Lukaku sicuro di una maglia da titolare, il mancato riscatto di Alexis Sanchez e il prestito di Sebastiano Esposito. Il mercato offre nomi di un certo spessore ma che al momento non hanno fatto fortuna altrove, come nel caso di Luka Jovic al Real Madrid. L’idea potrebbe essere quella del prestito per sostituire di fatto Alexis Sanchez nel ruolo di terzo attaccante. L’unico ostacolo ad oggi rappresenta lo stipendio da dieci milioni che percepisce in Spagna, così come lo svincolato Edinson Cavani.

