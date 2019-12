Inter, Alderweireld a zero non più possibile. Il...

Inter, Alderweireld a zero non più possibile. Il messaggio non lascia dubbi

Nelle scorse settimane il nome di Toby Alderweireld, difensore centrale del Tottenham, è stato accostato all’Inter come possibile colpo a parametro zero

TWEET – Ebbene, in estate Toby Alderweireld ora non potrà più giungere l’Inter, almeno a parametro zero. Infatti la notizia, giunta alcuni minuti fa da parte dei canali social del Tottenham, è che il difensore centrale belga ha rinnovato il proprio contratto con il club inglese fino al giugno 2023. A seguire il messaggio pubblicato sull’account Twitter della società londinese.