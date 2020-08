Inter, Alaba si allontana? Salihamidzic: “Stiamo facendo tutto per tenerlo”

Condividi questo articolo

Hasan Salihamidzic, dirigente del Bayern Monaco, ha parlato a “Sky Sport Germania” riguardo la situazione contrattuale di David Alaba. Il giocatore interessa molto anche all’Inter, ma i bavaresi sembrano disposti a tutto pur di trattenerlo in squadra.

DECISIONE – David Alaba è sicuramente uno dei maggiori talenti europei nel suo ruolo. Non solo: il suo contratto in scadenza nel 2021 lo sta rendendo un obiettivo davvero appetibile per diverse squadre. Tra queste, anche l’Inter. Il Bayern Monaco però non sembra aver intenzione di perderlo a cuor leggero, come confermato dal dirigente Hasan Salihamidzic: «Stiamo portando avanti dei buoni discorsi. In ogni caso, come ho già detto, non è oggi il momento di parlare della questione. Qui a Monaco sta salendo l’eccitazione in vista di sabato, ci stiamo concentrando solo sulla partita contro il Chelsea. Questa è stata la mia posizione fino a oggi e continuerà ad esserla. Un giorno prenderemo una decisione e quando lo faremo, voi giornalisti sarete informati. Ovviamente qui tutti al Bayern vogliamo che David rimanga. Stiamo facendo tutto ciò che è nelle nostre possibilità perché ciò accada, non solo a parole. Adesso la scelta naturalmente spetta al ragazzo, se rimanere o meno. Se dovesse restare, però, saremmo tutti molto felici».

Fonte – Sky Sport Germania