Inter, al lavoro sui rinnovi: ottimismo Handanovic. Perisic, no accordo – TS

L’Inter lavora ai rinnovi. Chiuso l’accordo con Brozovic (vedi articolo), la dirigenza nerazzurra sta lavorando sui prolungamenti contrattuali di Samir Handanovic ed Ivan Perisic. Il punto del Tuttosport

RINNOVO – L’Inter è al lavoro per pianificare il futuro. La dirigenza nerazzurra sta lavorando sui prolungamenti di contratto: le questioni più urgenti riguardano Samir Handanovic ed Ivan Perisic, entrambi con il contratto in scadenza a giugno. Per il capitano nerazzurro filtra ottimismo, per l’esterno croato invece va trovato un accordo dal punto di vista economico. Perisic ha chiesto un triennale da 6 milioni a stagione, non trovando però estimatori in Europa con un progetto tecnico gradito all’esterno. L’Inter ed Inzaghi, in tal senso, offrono garanzie: un punto d’incontro con il club nerazzurro potrebbe essere un biennale da 4,5 milioni netti a stagione.

Fonte: Tuttosport