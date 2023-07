Inter al lavoro per rinforzare la difesa! Due nomi sul taccuino – TS

L’Inter è al lavoro per rinforzare la difesa. Non solo Bisseck in arrivo: la dirigenza nerazzurra ha sul taccuino altri due nomi. Le ultime nell’edizione odierna di Tuttosport

DIFESA – Non solo il centrocampo, l’Inter è al lavoro per rinforzare la difesa. Secondo quanto riferito da Tuttosport il club nerazzurro non si fermerà con l’arrivo di Bisseck: la dirigenza nerazzurra ha sul taccuino altri due nomi. Si tratta di Demiral dell’Atalanta e di Chalobah del Chelsea. Possibile affondo nei prossimi giorni.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini