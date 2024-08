Inter al lavoro per il braccetto sinistro: un nome in cima alle gerarchie – SM

L’Inter è sempre alla ricerca del braccetto sinistro di piede mancino che dovrà fare le veci di Carlos Augusto, spostato nella posizione di esterno sinistro a causa dell’infortunio di Tajon Buchanan. Un nome è al momento più caldo degli altri.

LA PREFERENZA – L’Inter considera Yarek Gasiorowski come la sua priorità per il ruolo di braccetto sinistro. Il calciatore polacco, attualmente in forza al Valencia, rappresenta il profilo ideale per la dirigenza e lo staff tecnico meneghini in virtù della sua duttilità e della sua futuribilità. Il nome su cui gli interisti vireranno sarà, in ogni caso, quello di un calciatore dotato di tali caratteristiche.

L’Inter è forte su Gasiorowski: la speranza!

IL PUNTO – Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, l’idea dei dirigenti dell’Inter è di provare a premere affinché il Valencia si convinca a cedere il polacco. La difficoltà, però, continua ad essere di natura economica. Gli spagnoli non scendono sotto alla richiesta di 20 milioni di euro, avendo anche la possibilità di rinnovare automaticamente il contratto del classe 2005 di altri due anni, inserendo una clausola di 40 milioni di euro. In questo modo, l’Inter sarebbe tagliata fuori dalla corsa al calciatore. Non resta che attendere le mosse del Valencia, il cui grande vantaggio le consente di avere una posizione di forza in sede di negoziazioni.