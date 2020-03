Inter al lavoro per bloccare Kumbulla, asse col Verona solido – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che l’Inter ha nel mirino Marash Kumbulla. Il giovane del Verona piace molto per prospettiva.

TALENTO DI PROSPETTIVA – Magari saluterà Godin, ma l’Inter si è già mossa per bloccare uno dei migliori difensori in circolazione nel nostro campionato, in prospettiva. Ovvero l’albanese Kumbulla, calsse 2000 che sta vivendo una stagione da protagonista nella retroguardia del Verona: fatto esordire pure da Reja in nazionale lo scorso ottobre. E dcisamente a proprio agio nella difesa a tre. Si parte da una valutazione di almeno venti milioni di euro. Un profilo sul quale Ausilio e Marotta lavorano seriamente. Sfruttando l’asse con la società gialloblù, alla quale è appena stato girato in prestito Dimarco.