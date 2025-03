Inter, aiuta Arda Guler! Col Leganes bene ma a Madrid distacco

Nel pomeriggio di ieri il Real Madrid ha vinto in rimonta contro il Leganes facendo giocare da titolare anche Arda Guler. Ma nonostante l’ottima prova, il Bernabeu non lo apprezza. E lui è distaccato, scrive AS. L’Inter lo ha messo nel mirino.

POCO APPREZZATO – Il nome di Arda Guler continua a circolare sul taccuino dell’Inter, che in vista della prossima stagione non solo vorrà rafforzare la propria rosa, ma al contempo punta anche ad abbassarne l’età media. Il turco, “figlioccio” di Hakan Calhanoglu, ieri ha giocato da titolare la partita tra Real Madrid e Leganes, conclusasi con la vittoria delle Merengues per 3-2 in rimonta. Sessantadue minuti di partita per il ragazzo turco, che ha avuto peraltro uno score niente male: 43/46 passaggi completati con una precisione del 93%, cinque occasioni create, un rigore conquistato e 100% di duelli vinti. Insomma, un’ora di gioco non banale per Arda Guler, che però non è stata apprezzata dal pubblico del Bernabeu.

Arda Guler non sta vivendo un grande periodo al Real Madrid: l’Inter c’è

DISTACCO – Come riferisce Diario AS, infatti, Arda Guler è stato beccato anche dal pubblico del Real Madrid, che all’uscita dal campo ha fischiato un po’. Inoltre, secondo il media spagnolo, in campo c’è stata una sensazione di distacco tra il giocatore e il resto dei compagni. Insomma, Guler non sta vivendo un buonissimo momento a Madrid. Lui, in settimana, ha voluto ribadire la sua volontà di rimanere a Madrid. Ma le vie del calciomercato rimangono infinite. L’Inter rimane alla finestra.