Inter gli aggiornamenti sui rinnovi: si aspetta Skriniar, ma non solo – Sky

Gli aggiornamenti di Sky riguardo i rinnovi in programma nell’agenda dell’Inter. Si aspetta a risposta di Skriniar ma non solo.

SKRINIAR – Non si evolve la situazione legata al rinnovo di Milan Skriniar: «La notizia è che non ci sono aggiornamenti. L’inter la sua offerta l’ha fatta. I tifosi hanno anche mandato un messaggio diretto al giocatore. L’offerta è quella da sei milioni he possono facilmente diventare sette. Ancora non c’è la risposta. L’Inter la aspetta e la vuole. Anche per capire come muoversi e nel caso per sostituirlo». Queste le parole di Marco Demicheli a Sky.

RINNOVI – Demicheli ha poi continuato con gli altri rinnovi in programma: «De Vrij c’è stata l’offerta per un biennale si aspetta la risposta. Per Dzeko non dovrebbero esserci problemi però l’Inter non ha ancora fatto una vera offerta. Aspetta di risolvere la questione Skriniar oltre agli over 30 a cui verrà offerto un altro contratto di un anno. Fatta eccezione per Darmian che si sta pensando a un anno più opzione per il secondo». La priorità ce l’ha ovviamente il difensore slovacco.