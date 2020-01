Inter, agenti di Asamoah e Godin in sede: calciatori in uscita? – TMW

L’Inter è attivissima sul mercato di gennaio. Dopo le operazioni in entrata, con l’arrivo di Eriksen definito (qui i dettagli), si pensa alle uscite. Negli ultimi minuti, nella sede nerazzurra, sono arrivati gli agenti di Diego Godin ed di Kwadwo Asamoah. Calciatori in uscita?

INCONTRI – Sede dell’Inter affollata di agenti di mercato in questo pomeriggio. Dopo gli intermediari della trattativa Eriksen, scondo quanto riferito da “Tuttomercatoweb” in sede sono arrivati Edoardo Crnjar e Daniel Delgadoanche rispettivamente i procuratori di Kwadwo Asamoah e Diego Godin. Il calciatore ghanese, in questa stagione, è stato spesso fermo ai box a causa dei numerosi infortuni patiti. E, con l’arrivo nel mercato di gennaio di Victor Moses e Ashley Young, potrebbe cercare minutaggio altrove. Diego Godin, invece, non ha pienamente convinto nella difesa a 3 di Antonio Conte che spesso gli ha preferito Alessandro Bastoni. Si attendono sviluppi nelle prossime ore.

Fonte: Tuttomercatoweb.it