Inter, affondo Dybala dipende da Sanchez: manca un accordo. Diverso da Vidal – CdS

L’Inter prima di poter affondare il colpo – e dunque presentare un’offerta ufficiale – Dybala, secondo il Corriere dello Sport dovrà prima liberare spazio. Per Sanchez resta ancora da trovare un accordo, discorso diverso per Arturo Vidal.

PRIMA LE USCITE – L’Inter non ha fretta di stringere per Paulo Dybala anche perché prima deve necessariamente aspettare le uscite. Se per Arturo Vidal è già prevista una cifra per uscire dall’ultimo anno di contratto, discorso diverso per Alexis Sanchez. Per l’attaccante cileno bisogna trovare un accordo economico, poiché il suo vincolo scadrà solo nel 2023 e gli garantisce 7 milioni netti. Dopodiché i nerazzurri faranno un’offerta ufficiale a Dybala il quale deciderà la sistemazione più vantaggiosa.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.