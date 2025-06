Inter, dopo gli acquisti è tempo di cessioni: servono risorse per nuovi innesti – CdS

Dopo un inizio di mercato scoppiettante, l’Inter si trova ora davanti alla necessità di riequilibrare i conti. Come specificato questa mattina tra le colonne del Corriere dello Sport, per procedere con ulteriori innesti, il trio dirigenziale composto da Marotta, Ausilio e Baccin dovrà necessariamente muoversi in uscita.

COME IN DIFESA – L’arrivo ormai imminente di Ange-Yoan Bonny dal Parma, unito agli acquisti già formalizzati di Luka Sucic e Luis Henrique, ha portato l’investimento complessivo nerazzurro a quota circa 60 milioni di euro. Le intenzioni della società sono chiare: investire sì, ma in modo anche sostenibile, soprattutto per un fattore numerico di giocatori presenti in rosa. È il caso, ad esempio, di Giovanni Leoni, giovane difensore del Parma seguito da tempo dai nerazzurri. Il club emiliano resiste, mentre anche il Milan ha messo gli occhi sul giocatore. Ma l’Inter non può affondare il colpo senza prima liberare spazio, sia tecnico che economico. In questo senso, Yann Bisseck, che ha mercato in Premier League, rappresenta un possibile sacrificabile: il tedesco piace a diversi club inglesi e una cessione garantirebbe una plusvalenza utile.

Pio Esposito resta all’Inter! Questo modifica le strategie di mercato

NUOVE CESSIONI – Discorso analogo per l’attacco: con Francesco Pio Esposito ormai stabilmente in prima squadra e Bonny prossimo all’ufficialità, un ulteriore rinforzo offensivo potrà arrivare solo in caso di uscita di Mehdi Taremi, attualmente rientrato dagli impegni con la nazionale ma non al centro del progetto. Qualora si concretizzasse una sua partenza, la dirigenza potrebbe lavorare a un’operazione low cost, con la formula del prestito come opzione preferita. L’Inter è ambiziosa, ma ora serve l’equilibrio: per sognare ancora sul mercato, prima bisognerà cedere.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno