Inter, acquisti solamente in prestito. Un passo dietro gli altri – TS

L’Inter negli ultimi anni deve rispettare alcuni paletti economici che gli impediscono di spendere tanti soldi sul mercato. Da Tuttosport viene sottolineato specificatamente un aspetto.

PRESTITI – La famiglia Suning non vuole ricorrere a fideiussioni bancarie, per questo motivo in Italia l’Inter può muoversi solo acquistando giocatori in prestito, al massimo con obbligo di riscatto. Questo è il destino del mercato nerazzurro, la differenza tra crediti e debiti deve essere estinta da fideiussioni oppure soldi. Dalla vendita di Lorenzo Pirola alla Salernitana è arrivato il riscatto di Francesco Acerbi dalla Lazio, la vendita ad altri club italiani aumenta i crediti. Il problema la società meneghina lo trova quando deve trattare con altri che vogliono monetizzare, il caso Raoul Bellanova con il Cagliari è eloquente. L’Inter non può permettersi di spendere tanto, questo la delimita nel derby di mercato contro la Juventus che di problemi di tale portata non ne ha.

Fonte: Tuttosport – S.P.