Inter, accordo con Skriniar vicino: arrivano conferme da Marotta – TS

La questione del rinnovo di Milan Skriniar, tiene ormai banco in casa Inter da diversi mesi. Come riportato da Tuttosport, sono arrivate conferme in tal senso, direttamente dall’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta. Il quale ha confermato che la soluzione sembra ormai vicina (vedi Qui).

SUL RINNOVO – In casa Inter c’è una questione che tiene botta ormai da diversi mesi, ed è quella relativa al rinnovo di Milan Skriniar. Sul rinnovo, si è soffermato nella giornata di ieri anche il dirigente nerazzurro Giuseppe Marotta. Come riportato da Tuttosport, l’amministratore delegato dell’Inter, ha confermato che ormai si è vicini a un accordo con il difensore slovacco. Lo stesso Skriniar, si legge, è stato decisivo nell’avanzare all’Inter la volontà di voler rinnovare. Il calciatore, andando via avrebbe potuto guadagnare più di quanto i nerazzurri possono arrivare ad offrire. La società milanese ha messo sul piatto 6 milioni di euro più bonus, l’entourage dello slovacco ne chiede 7. Quindi la distanza tra domanda e offerta non è molto elevata, e tutto lascia presagire una buona riuscita della trattativa.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino