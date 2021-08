Inter, accordo con Empoli per Pinamonti. Chiusura? Ci vuole pazienza

Inter e Empoli stanno per arrivare alla quadra definitiva per Pinamonti. Come riporta Alfredo Pedullà su Twitter, i due club hanno trovato un accordo totale ma bisogna ancora pazientare

ACCORDO − L’Inter sta per chiudere la trattativa con l’Empoli per il trasferimento di Andrea Pinamonti in Toscana. Già questa mattina, il presidente del club neopromosso, Fabrizio Corsi, ha avuto un incontro molto positivo con la dirigenza nerazzurra (vedi dichiarazioni). Come riporta Pedullà, i due club hanno trovato la quadra sull’ingaggio, il quale era l’elemento più complicato da risolvere, visto l’ingaggio di due milioni del giocatore. Questo il tweet del giornalista: «Pinamonti: accordo totale Inter–Empoli per l’ingaggio. Ma bisogna avere ancora pazienza per qualche giorno, possibili proposte anche dall’estero. E riflessione in attesa di una decisione definitiva».