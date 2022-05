Inter, accordo con Vidal per l’addio. Discorso diverso per Sanchez – Sky

L’Inter dopo Ivan Perisic e Matìas Vecino, è pronta a salutare anche Arturo Vidal e Alexis Sanchez. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i due cileni diranno addio ai nerazzurri, ma un accordo (scritto) al momento, c’è solo per il centrocampista.

CESSIONI SICURE – Tra le cessioni sicure dell’Inter in estate ci saranno anche Arturo Vidal e Alexis Sanchez. Come ribadito da Sky Sport, per il centrocampista c’è già un accordo scritto sul contratto che prevede un esborso di 4 milioni da parte dell’Inter per liberare il calciatore – con un anno di anticipo -, fortemente richiesto in Sud America (Flamengo su tutti). Discorso diverso, invece, per Alexis Sanchez. Un accordo economico va ancora trovato, così da anticipare l’addio con un anno di anticipo.

Fonte: Sky Sport