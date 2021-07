Inter, accordo con Bellerin. Intermediari in campo per convincere l’Arsenal

Hector Bellerin è un obiettivo di mercato molto concreto per l’Inter. I nerazzurri hanno trovato l’accordo con il giocatore spagnolo e cercano di usare degli intermediari per convincere l’Arsenal per la formula.

Il nome caldo sul mercato dell’Inter è Hector Bellerin. L’esterno spagnolo è stato individuato dai nerazzurri come il possibile erede di Hakimi. Secondo Claudio Raimondi per “Sky Sport” l’accordo dei nerazzurri col giocatore è stato trovato, bisogna convincere l’Arsenal. Il club londinese valuta una cessione a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto. L’Inter si sta servendo di alcuni intermediari per provare a convincere l’Arsenal ad accettare la proposta di un prestito con diritto di riscatto e spera di poter far contare la volontà del giocatore.