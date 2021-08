Inter, accordo con l’agente di Zapata. Ecco cosa manca per chiudere l’affare

Zapata è l’obiettivo numero uno per l’attacco e l’Inter è disposta ad aspettare le prossime mosse dell’Atalanta prima di chiudere la trattativa. Lo sostiene il giornalista Pedullà, secondo il quale c’è già l’accordo tra i nerazzurri e l’agente dell’attaccante colombiano.

CAPITOLO ATTACCO – Duvan Zapata scatta in pole nelle idee dell’Inter e diventa la priorità numero uno per il dopo Romelu Lukaku (vedi articolo). Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà sul suo sito, i nerazzurri hanno l’accordo con l’agente del colombiano e attendono che l’Atalanta trovi il sostituto. Joaquin Correa rimane la prima alternativa, ma le richieste della Lazio sono ritenute esagerate al momento. Tutti gli altri nomi verranno presi in esame solo se sfumasse la pista che porta a Zapata. Andrea Pinamonti è sempre diretto verso l’Empoli, nei prossimi giorni potrebbe esserci l’affondo decisivo. L’Inter in entrata vuole provare a chiudere altri due colpi dopo Denzel Dumfries (vedi articolo) e Edin Dzeko.

Fonte: alfredopedulla.com