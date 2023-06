Inter, accelerata per Chalobah. Chelsea fissa il prezzo del cartellino

L’Inter si sta muovendo per migliorare la difesa in vista della prossima stagione. La dirigenza nerazzurra ha accelerato per Trevoh Chalobah, giocatore del Chelsea di 23 anni. Secondo il portale inglese Standard questo è il prezzo.

MERCATO – L’Inter si prepara ad una vera e propria rivoluzione in difesa. Secondo la testata giornalistica Standard la dirigenza nerazzurra ha accelerato per Trevoh Chalobah, per cui già c’è stata una trattativa la scorsa estate. Il difensore del Chelsea ha avuto poco spazio in questa stagione e vorrebbe tornare protagonista in vista di Euro 2024. Il contratto del calciatore scade nel 2028, il prezzo del cartellino è di 25 milioni di sterline. L’Inter sembra disposta a sborsare questa cifra, tutto dipende da Mauricio Pochettino e dalla valutazione che farà nei primi allenamenti estivi. Le comunicazioni tra le due società sono quotidiane per il difensore.