L’Inter accelera per Bonny: fiducia per la chiusura dell’affare! Ma non subito

L’Inter continua a pianificare con attenzione le mosse per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Tra i nomi più caldi c’è quello di Ange-Yoan Bonny, attaccante classe 2003 del Parma, per il quale i nerazzurri si sono portati in netto vantaggio rispetto alla concorrenza.

VICINI – L’Inter si avvicina sempre di più a Bonny. L’affare non si chiuderà nell’immediato, ma a luglio potrebbe arrivare l’accelerata decisiva per definire l’operazione. Secondo quanto filtra dall’ambiente interista, Bonny è destinato a essere uno dei due rinforzi programmati dal club per l’attacco. I dirigenti dell’Inter lo seguivano con grande attenzione già prima, ma l’arrivo in panchina di Cristian Chivu, che ha allenato il francese proprio nella recente esperienza al Parma, ha rafforzato ulteriormente l’interesse. Conoscenza diretta, fiducia reciproca e margini di crescita importanti: Bonny ha tutte le caratteristiche che l’Inter cerca in un attaccante giovane e di prospettiva, ma soprattutto per offrire al tecnico un’alternativa di livello ai titolari.

Bonny sempre più vicino all’Inter: fiducia per la chiusura

RICAMBIO – I rapporti con il Parma sono ottimi. Questo clima di collaborazione potrebbe rivelarsi determinante per la buona riuscita dell’affare, che si baserà con ogni probabilità su formule creative, da definire nei prossimi incontri tra le parti. Con le partenze di Marko Arnautovic e Joaquin Correa, l’Inter deve rifondare parte del proprio reparto offensivo. Bonny rappresenterebbe una scommessa a medio termine, una pedina utile da inserire gradualmente, anche per garantire soluzioni alternative nel corso della stagione. L’operazione non è ancora chiusa, ma l’Inter ha accelerato e ora è sempre più vicina a portare in nerazzurro uno dei giovani più promettenti.