Inter, a sinistra serve “un altro Hakimi”: Emerson più di Alonso – CdS

Il “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione sulle strategie di mercato dell’Inter. Dopo aver praticamente chiuso Achraf Hakimi (QUI gli ultimi dettagli), Giuseppe Marotta vuole regalare ad Antonio Conte un esterno mancino di pari prestigio. All-in su Emerson Palmieri del Chelsea

GRANDI MANOVRE – Praticamente sistemata la fascia destra, con Achraf Hakimi in arrivo dal Real Madrid, sulla corsia opposta servirà un profilo simile, sostiene il “Corriere dello Sport”. Antonio Conte ha messo al primo posto, nella lista dei desideri, Emerson Palmieri del Chelsea. Più indietro Marcos Alonso, tornato in auge nelle gerarchie di Frank Lampard. Ma i rapporti tra Antonio Conte e Marina Granovskaia, molto più che un braccio destro di Roman Abramovich, sono tesi ed ecco perché non va trascurata l’alternativa Junior Firpo. L’esterno di proprietà del Barcellona resta contropartita molto gradita ai nerazzurri nell’affaire–Lautaro Martinez. Giuseppe Marotta lavora per rinforzare la rosa in ogni sua componente.

Fonte: Corriere dello Sport