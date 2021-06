L’Inter dopo aver ceduto il pezzo da novanta, Achraf Hakimi, penserà al mercato in entrata, danto priorità alle fasce: da Kostic a Emerson Royal, ecco tutti i nomi fatti dal “Corriere dello Sport”.

LE FASCE – L’Inter sacrificherà un pezzo da 90 tra Achraf Hakimi e Lautaro Martinez, con il marocchino già con un piede in uscita. Dopo la dirigenza penserà a piazzare gli altri esuberi, ma senza dimenticare il mercato in entrata. Come riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola, priorità alle fasce, per questo motivo a sinistra piace più Emerson Palmieri rispetto Kostic, mentre per quanto riguarda la fascia sinistra Emerson Royal, tornato al Barcellona, è in vantaggio rispetto Nandez e Zappacosta. Per quanto riguarda l’attacco invece Beppe Marotta segue sempre il giovane Raspadori, convocato anche in Nazionale. Il Sassuolo non vuole privarsi del calciatore, ma a Inzaghi piace e il suo rappresentante – tra l’altro, Tullio Tinti -, ieri era ad Appiano Gentile.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

