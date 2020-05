Inter a lavoro per prolungare il contratto di Esposito: c’Ã¨ distanza – GdS

Inter a lavoro per prolungare il contratto di Esposito: c’è distanza – GdS

Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, c’è ancora distanza tra Inter e l’entourage del giovane Sebastiano Esposito per quanto riguarda il rinnovo del contratto.

RINNOVO – Sebastiano Esposito, che compirà diciotto anni a luglio, in queste settimane sta trattando il rinnovo del contratto (con adeguamento) con l’Inter. In questa stagione il talento dell’Inter ha collezionato ben undici presenze in tutte le competizioni, realizzando un gol, un assist e un rigore procurato. Nelle intenzioni del club ci sarebbe quella ci prolungare il contratto (con scadenza nel 2022) al 2025, programmando un percorso di valorizzazione del calciatore. Negli ultimi incontri però, secondo quanto riportato dalla rosea, è emerso ancora una sostanziale distanza tra le richieste del suo entourage e quelle proposte dal club. Dal canto suo l’Inter vorrebbe evitare il “caso” Pinamonti-bis, ovvero quando sottoscrisse un contratto da 800mila euro a stagione quando ancora non aveva debuttato in prima squadra.

