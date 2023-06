Inter a lavoro per la prossima stagione. Non solo Retegui: la situazione in attacco

Il presente si chiama Torino, subito dopo la finale di UEFA Champions League contro il Manchester City. Ma l’Inter non ferma la programmazione sul futuro e in particolare la prossima stagione. In attacco piace Mateo Retegui (vedi QUI), ma qualche giocatore potrebbe andare via, altri potrebbero non ritornare. Ecco il punto sull’attacco nerazzurro.

CHI ENTRA E CHI ESCE – L’Inter lavora sul futuro pensando al mercato in entrata, in attacco, con Mateo Retegui primo della lista. In vista della prossima stagione, però, l’attacco nerazzurro potrebbe subire una vera e propria rifondazione, con una sola conferma, vale a dire quella dell’inamovibile Lautaro Martinez. Edin Dzeko ha un contratto in scadenza, il club gli ha proposto un rinnovo ma c’è ancora distanza (e un’offerta dall’Arabia…). Per Romelu Lukaku, invece, la situazione è diversa. A giugno terminerà il suo prestito quindi in ogni caso tornerà al Chelsea dove dichiarerà a Mauricio Pochettino e a tutta la dirigenza inglese, la volontà di ritornare all’Inter. Praticamente certa, invece, la cessione di Joaquin Correa, fin qui poco utilizzato a causa dei suoi tanti infortuni, con un rendimento ben al di sotto le aspettative.