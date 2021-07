Inter a lavoro per il vice Handanovic. È derby per il giovane Dwomoh – TS

L’Inter vorrebbe affiancare un portiere di spessore a Samir Handanovic. Diversi i nomi valutati nell’ultimo periodo. A centrocampo, come riportato da “TuttoSport”, i nerazzurri seguono il giovane Pierre Dwomoh.

IN PORTA – Diversi i nomi valutati dall’Inter per questa sessione di mercato. Il sogno invernale è stato Juan Musso, trasferitosi ufficialmente all’Atalanta. Poi dalla Turchia i nerazzurri hanno fatto un sondaggio per Bayndir del Fenerbahce, mentre a giugno è stato valutato con attenzione il profilo di Dragowski della Fiorentina. Il polacco rimane in cima alla lista della dirigenza.

CENTROCAMPO – A centrocampo invece per il futuro, l’Inter segue Pierre Dwomoh, giovane 17enne di proprietà del Genk che lo valuta 5-6 milioni. Su di lui, sottolinea il quotidiano di Torino, ci sarebbe anche il Milan.

Fonte: TuttoSport

Per leggere la notizia completa, acquista “Tuttosport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.