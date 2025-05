Inter a lavoro per anticipare il mercato (dopo Sucic): si chiude Luis Henrique? – CdS

L’Inter si muove con decisione in vista della finestra di mercato straordinaria che sarà aperta dall’1 al 10 giugno, riservata ai club italiani qualificati al prossimo Mondiale per Club, al via a metà giugno 2025. L’obiettivo della dirigenza nerazzurra è chiaro: rafforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Dopo Sucic, come sottolineato dal Corriere dello Sport, l’obiettivo è quello di chiudere anche per Luis Henrique.

MERCATO ANTICIPATO – Il primo rinforzo, già definito nei mesi scorsi, sarà Luka Sucic. Il centrocampista croato classe 2002, attualmente in forza alla Dinamo Zagabria era stato bloccato dall’Inter a inizio febbraio. Si tratta di un investimento importante in prospettiva, ma anche utile in chiave immediata, vista la sua duttilità e l’esperienza già maturata tra campionato croato, austriaco e Champions League. Non finisce qui. I dirigenti di viale della Liberazione stanno cercando di accelerare anche per Luis Henrique, esterno offensivo brasiliano del Marsiglia.

Luis Henrique in fase avanzata, ora l’Inter conta di chiudere

PROSSIMI INCONTRI DECISIVI – Dopo un primo contatto, si punta a un nuovo incontro nei prossimi giorni per cercare di limare la distanza tra domanda e offerta. L’Inter ha messo sul piatto 25 milioni di euro, bonus compresi, mentre il club francese ne chiede almeno 30. La trattativa è aperta e in evoluzione, con i nerazzurri convinti di poter colmare il gap e chiudere in tempo utile per inserire il giocatore nella lista del Mondiale per Club. L’intenzione è quella di garantire ad Inzaghi un gruppo già competitivo e più profondo, per affrontare un’estate intensa e carica di ambizioni. La finestra di mercato supplementare potrebbe dunque rivelarsi strategica non solo per blindare profili di valore prima della concorrenza, ma anche per iniziare la stagione 2025-26 con un organico già ben strutturato

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno