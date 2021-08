Inter, a destra l’obiettivo è Dumfries. Nandez si allontana? – CdS

L’Inter, oltre alle uscite, pensa al mercato in entrata. Secondo il “Corriere dello Sport”, per la fascia destra dei nerazzurri, è tornato di moda il nome di Dumfries. Nandez potrebbe quindi rimanere al Cagliari

OBIETTIVO – L’Inter è tornata prepotentemente su Dumfries. Secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport” l’esterno, di proprietà del PSV, piace ad Inzaghi che, nell’impossibilità di arrivare a Lazzari, starebbe spingendo per l’olandese come rinforzo per la fascia destra. Nella giornata di ieri, i nerazzurri, hanno parlato con Raiola, agente del calciatore: se si dovesse concretizzare la cessione di Lukaku, i nerazzurri avrebbero i fondi necessari per accontentare le richieste del PSV. Il club olandese valuta l’esterno circa 15 milioni: i nerazzurri puntano a chiudere ad una cifra inferiore.

LONTANO – Con Dumfries che torna in cima alla lista dei desideri dell’Inter a farne le spese potrebbe essere Nandez, centrocampista del Cagliari da tempo promesso sposo del club nerazzurro. La cessione di Lukaku ha modificato i piani di mercato della dirigenza nerazzurra e l’arrivo di Nandez, che sarebbe arrivato in prestito con diritto di riscatto, era legato all’uscita di Nainggolan, direzione Cagliari. Anche se l’Inter dovesse rinunciare all’uruguayano, però, è probabile che il “Ninja”, entro la fine del mercato, torni in Sardegna.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport