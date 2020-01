Inter a caccia di un vice Lukaku, Conte vuole giocatori pronti

Condividi questo articolo

L’Inter andrà a caccia di un vice Lukaku nel mercato di gennaio. Antonio Conte vuole giocatori pronti che possano far rifiatare il centravanti belga ex Manchester United. Il punto di Marco Demicheli dagli studi di Sky Sport

VICE LUKAKU – Non solo centrocampisti, il mercato porterà alla corte di Antonio Conte anche un sostituto per Romelu Lukaku: «Si cerca un vice Lukaku, l’ex Manchester United è sempre stato titolare, ma prima o poi dovrà riposare anche quando inizieranno le partite decisive dell’Europa League. Conte cerca una prima punta forte fisicamente che faccia giocare bene la squadra, il primo nome è Giroud che Conte conosce bene avendoci lavorato al Chelsea. L’alternativa è Llorente, Conte vuole giocatori pronti e che conosce bene per poter duellare con la Juventus. Giroud non sta giocando nel Chelsea e potrebbe essere ceduto a gennaio, per Llorente si va avanti con il possibile scambio di prestiti con Politano, ma al momento il primo nome resta Giroud».