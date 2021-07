Inter a caccia di esterni, spunta l’idea Zappacosta – Sky

L’Inter è a caccia di esterni per tappare il buco lasciato dalla cessione di Hakimi e rinforzare il reparto a disposizione di Inzaghi. Spunta di nuovo l’idea Zappacosta.

Questa sera l’Inter di Simone Inzaghi sarà protagonista della sua prima uscita stagionale nell’amichevole contro il Lugano. Sarà per forza di cose un’Inter ancora a ranghi ridotti prima dei numerosi nazionali impegnati in Europei e Copa America, oltre che di Sensi e Calhanoglu per impegni personali. Inoltre c’è ancora da risolvere il rebus esterni dopo il buco lasciato dalla cessione di Hakimi al PSG. Tra i tanti nomi spunta quello di Davide Zappacosta, già seguito in passato dai nerazzurri. Al momento quella del giocatore italiano del Chelsea, nell’ultima stagione in prestito al Genoa, resta solo un’idea come alternativa agli altri nomi più caldi sul taccuino di Marotta e Ausilio. A riportarlo è Alessandro Sugoni per “Sky Sport”.