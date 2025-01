Inter a caccia dell’erede di Acerbi! Tre opzioni in lista – TS

L’Inter cerca in maniera impellente l’erede di Francesco Acerbi, che sta mostrando più di qualche problema per quanto riguarda le sue condizioni fisiche. Ci sono tre opzioni in lista, la notizia da Tuttosport.

PROBLEMI – Francesco Acerbi non fornisce garanzie ed è improbabile che rimanga all’Inter anche l’anno prossimo. Il club può lasciar andare il suo difensore, che tanto di buono ha dato a Simone Inzaghi nelle precedenti stagioni. Nell’ultimo periodo non ha giocato a causa di diversi problemi fisici e ricadute che gli hanno impedito di scendere in campo. L’allenatore piacentino ha dovuto spremere Stefan de Vrij, che sarà costretto a giocare anche la finale di lunedì in Supercoppa Italiana. La società ora cerca alternative per la prossima stagione.

Inter, i profili per il futuro dopo Acerbi

ALTERNATIVE – Oltre a Isak Hien e Giorgio Scalvini, difficili da acquistare per i prezzi folli fatti dall’Atalanta, l’Inter segue altri profili sicuramente più accessibili. Il primo è Mario Gila della Lazio, il secondo poi Jaka Bijol dell’Udinese. Arrivano inoltre conferme sull’interesse per un giovane talento in linea con le richieste di Oaktree per il mercato. Si tratta di Juma Bah, per cui la dirigenza ha viaggiato verso Valladolid per seguirlo dal vivo. Su di lui ci sono Manchester City, Chelsea, Bournemouth e Newcastle.

fonte: Tuttosport – Simone Togna