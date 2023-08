Inter, A.A.A cercasi attaccante: tre nomi! Uno parte in pole − SM

L’Inter continua la ricerca al prossimo attaccante. Sfumato Scamacca, adesso il cast è composto da tre profili. Si aspetta un’accelerata

POLTRONA PER TRE − Dopo Sommer e Samardzic, ora l’Inter spera di chiudere in fretta anche per l’attaccante. Niente da fare per Gianluca Scamacca, che andrà all’Atalanta. Dunque, la lista di Marotta e Ausilio riconta tre importanti nomi: Balogun, Beto e Morata. Secondo Sport Mediaset, ad oggi parte in pole l’attaccante dell’Udinese. Il portoghese conosce la Serie A ed è più facile da raggiungere per una cifra tra i 12 e i 15 milioni di euro. Inoltre, i rapporti con l’Udinese sono più che buoni dopo l’operazione Samardzic. Balogun, nonostante sia la prima scelta, costa parecchio (oltre i 40 milioni di euro). Mentre Morata, che è il preferito di Simone Inzaghi, per età e costi rimane in fondo alla lista.