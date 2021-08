Inter, 80 milioni dal mercato. Nandez ‘pagato’ da Nainggolan – CdS

Sul “Corriere dello Sport”, oggi in edicola, tiene banco il mercato dell’Inter. Secondo il quotidiano, i nerazzurri, devono ricavare 80 milioni dal mercato. L’eventuale acquisto di Nandez verrà ripagato dalla cessione di Nainggolan

COSTO ZERO – Il “Corriere dello Sport”, oggi in edicola, si concentra sulla situazione in casa Inter. I nerazzurri, secondo il quotidiano, su input della società, hanno necessità di ricavare 80 milioni dal mercato. La cessione di Hakimi ( 68 milioni + 4 di bonus, ndr), anche alla luce del riacquisto di Vanheudsen (16 milioni allo Standard Liegi, ndr) potrebbe quindi non bastare. L’idea è quella di ricavare tale cifra da cessioni minori, ma esiste il rischio della cessione di un altro big. Con Lukaku al Chelsea, ad esempio, i conti sarebbero sistemati.

NANDEZ – Con una situazione economica difficile, Marotta e gli altri dirigenti stanno portando avanti una campagna di rafforzamento a saldo 0. Si può spendere solo in relazione alle uscite: ecco perché Nandez, in uscita dal Cagliari, verrà finanziato dall’addio di Nainggolan, che dovrebbe fare percorso opposto a quello del centrocampista uruguayano.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport